إحباط تعرض إرهابي على نقطة أمنية للجيش في بعقوبة.. هذه التفاصيل

2021/11/07 | 23:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بإحباط تعرض إرهابي على نقطة أمنية للجليش، شمال بعقوبة، بمحافظة ديالى.

وقال المصدر، لـ(بغداد اليوم)، إن "القوات الأمنية تمكنت اليوم، من إحباط تعرض إرهابي على نقطة مرابطة أمنية للجيش في اطراف ناحية العظيم (60كم شمال بعقوبة)".

ولفت إلى، أن "إصابة جندي بنيران قناص"، مؤكدا أن "الوضع تحت السيطرة الامنية في الوقت الحالي".

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