فيرونا يعرقل نابولي في الدوري الايطالي

2021/11/07 | 23:55 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ عطل هيلاس فيرونا قطار نابولي، بعد فوزين متتاليين، وفرض عليه التعادل (1-1) في معقله، اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة 12 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.وعلى ملعب (دييجو أرماندو مارادونا)، افتتح الضيوف التسجيل مبكرا، عبر اللاعب المتألق جيوفاني سيميوني في الدقيقة 13.لكن بعد خمس دقائق فقط ، نجح المدافع جيوفاني دي لورينزو، في إدراك هدف التعادل لنابولي.وقبل نهاية المباراة، طُرد ثنائي فيرونا دانييل بيسا ونيكولا كالينيتش بالبطاقة الحمراء في الدقيقتين 88 و90+3.وحصل كل فريق على نقطة، ليرفع فيرونا رصيده إلى 16 نقطة في المركز العاشر، بينما يستمر نابولي في الصدارة مؤقتا بـ32 نقطة./ انتهى9

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