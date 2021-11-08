2021/11/08 | 00:04 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشير توقعات احوال الطقس، الاحد، إلى استمرار هطول الامطار في مناطق من مدينة البصرة لغاية فجر او صباح الاثنين، فيما تستقبل البلاد حالة جوية ممطرة خلال الاسبوع المقبل.

وقال المتنبئ الجوي صادق عطيه في تدوينة على "فيسبوك" اليوم (7 تشرين الثاني 2021)، انه "تستمر فرص هطول الامطار الرعدية في مناطق من مدينة البصرة خلال هذه الليلة وتنتهي فجر او صباح الاثنين".

وتابع، "انخفاض تدريجي يطرأ على درجات الحرارة خلال هذا الاسبوع وستكون الاجواء باردة خلال ساعات الليل والصباح".

وأوضح عطيه، انه "لا توجد حالة جوية مهمة خلال ما تبقى من الاسبوع ولغاية بداية الاسبوع المقبل وبعدها نستقبل حالة جوية ممطرة وبعدها انخفاض اخر بدرجات الحرارة".

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حالة جوية ممطرة يشهدها العراق في هذا الموعد) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حالة جوية ممطرة يشهدها العراق في هذا الموعد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).