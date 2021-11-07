الحكومة الكويتية تعتمد مراسيم العفو عن معارضين سياسيين

2021/11/08 | 00:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الحكومة الكويتية، الأحد، موافقتها على مراسيم العفو الأميري عن بعض المعارضين السياسيين في البلاد المحكومين بقضايا خلال فترات ماضية، ورفعها إلى أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، تمهيداً لإصدار العفو الخاص.

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