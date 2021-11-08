تحالف سياسي يوجه دعوة للقوى السياسية بعد نجاة الكاظمي من الاغتيال

2021/11/08 | 00:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

عد تحالف قوى الدولة الوطنية، اليوم الاحد، استهداف منزل رئيس الوزراء، بانها ذات طابع ورسائل سياسية وامنية، موجها دعوة للقوى السياسية.

وقال القيادي في تحالف قوى الدولة عباس صروط في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "رئيس الوزراء يمثل رمزية العراق باعتباره رئيس السلطة التنفيذية والقائد العام للقوات المسلحة لذلك فإن اي استهداف فهو يحمل عدة رسائل سياسية وأمنية".

وأفاد صروط انه "الى الان لم يتم الكشف او التعرف على الجهة التي قامت باستهداف منزل رئيس الوزراء"، داعيا الكتل والقوى السياسية في العراق "تغليب المصلحة الوطنية والقبول بنتائج الانتخابات لتجاوز هذه الأزمة".

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