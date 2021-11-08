قوات الجيش تواصل انتشارها في احياء غربي بغداد

2021/11/08 | 00:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / واصلت قوات الجيش العراقي ، انتشارها الامنـي في احياء الحارثية واليرموك والمأمون والسيدية وساحة النسور غربي العاصمة بغداد ، بعد ساعات من انتشارها في حي المنصور ./انتهى5

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