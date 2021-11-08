2021/11/08 | 00:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / اكد مصدر امني :" ان الحركة في العاصمة بغداد طبيعية رغم الانتشار الامني المكثف".وقال المصدر للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان قوات الفرقة المدرعة التاسعة ومفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية انتشرت في المناطق المهمة في بغداد لغرض استتباب الامن وطمأنة المواطنين ، ولا يوجد قطع لاي شارع في بغداد جراء هذه الاجراءات "./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر امني: الحركة طبيعية في العاصمة والانتشار الامني لطمأنة المواطنين) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر امني: الحركة طبيعية في العاصمة والانتشار الامني لطمأنة المواطنين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).