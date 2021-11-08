بالفيديو.. الكاظمي: نعرف جيداً الذين ارتكبوا جريمة الامس وسنكشفهم

2021/11/08 | 00:27 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لن نتوقف عن ملاحقة الفاسدين، ولن نسمح بأي توسط لهؤلاء، ولن يفلتوا من العدالة.

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