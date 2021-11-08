بطولة إيطاليا.. ديربي ميلانو ينتهي بالتعادل الإيجابي

2021/11/08 | 01:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتهى ديربي مدينة ميلانو بين القطبين ميلان وإنتر بتعادلهما 1-1، الأحد، في أبرز مباريات المرحلة الثانية عشرة من بطولة إيطاليا لكرة القدم.

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