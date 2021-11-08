بالصور .. انتشار واسع لقوات الجيش في مناطق الرصافة من بغداد

2021/11/08 | 01:28 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / شهدت مناطق و احياء العلاوي والسنك وساحتي الخلاني والتحرير في جانب الرصافة من العاصمة بغداد ، انتشارا واسعا لقوات الجيش فجر اليوم الاثنين ./انتهى5

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