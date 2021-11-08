تحليق كثيف لطيران الجيش في سماء بغداد

2021/11/08 | 01:28 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / شهدت سماء العاصمة بغداد، فجر اليوم الاثنين ، تحليقا كثيفا لطائرات الجيش .وكانت خلية الاعلام الامني ، اعلنت مساء امس الاحد ، ان طيران الجيش العراقي يغطي سماء العاصمة بغداد./انتهى5

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