إخلاء جامعتين في نيويورك بعد بعد تلقي تهديدات بوجود قنابل

2021/11/08 | 01:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأخلت جامعتان في نيويورك بعض مرافقهما بعد تلقي تهديدات بوجود قنابل داخل عدة مبان جامعية.وفي سلسلة تغريدات طلبت جامعة "كورنيل" في إيثاكا من الطلاب والموظفين مغادرة بعض مباني الجامعة وتجنب الحرم الجامعي المركزي بعد أن تلقت الشرطة تحذيرا عبر الهاتف من قنابل في تلك المباني.وقالت صحيفة "كولومبيا سبيكتاتور" الطلابية إن جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك التي تضم 31 ألف طالب أخلت أيضا ثلاثة مبان بعد أن تلقت تحذيرات من وجود قنابل.وأفادت الصحيفة في تغريدة على "تويتر" "تنصح الجامعة الناس بالابتعاد عن تلك المباني حتى إشعار آخر".

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