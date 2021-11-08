طلبوا من الركاب المغادرة.. إحراق حافلة في إيرلندا الشمالية

2021/11/08 | 01:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختطف أربعة رجال حافلة في إيرلندا الشمالية وأضرموا فيها النار، الأحد، وفقا لما أعلنت السلطات المحلية.

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