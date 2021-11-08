2021/11/08 | 02:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأعلنت خلية الإعلام الأمني، تدمير وكر للإرهابيين شمالي المقدادية بمحافظة ديالى.وذكرت الخلية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "استناداً الى معلومات دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة الأولى احد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع والتي حددت مكان وجود احد الاوكار التابعة لعصابات داعش الإرهابية في منطقة الحمندلية شمال المقدادية بمحافظة ديالى"، مبينة انه "على اثر ذلك وبالتعاون مع كتيبة دبابات الفرقة الاولى وقوة برية من الفوج الرابع لواء المشاة 34 تم التحرك نحو الوكر ومداهمته وضبط بداخله صواريخ قاذفة ورمانات هجومية ومساطر تفجير وعبوات ناسفة واسلاك تفجير وتجهيزات عسكرية".وأضافت، أن "مفارز هندسة الفرقة المرافقة للقوة قامت بتدمير الوكر ومحتوياته بشكل تام ".

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