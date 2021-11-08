بايدن يكلف فريقه للأمن القومي التحقيق في استهداف رئيس الوزراء العراقي

2021/11/08 | 02:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن-(أ ف ب) – ندد الرئيس الاميركي جو بايدن “بشدة” الأحد بالهجوم “الارهابي” الذي استهدف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بواسطة طائرة مسيرة مفخخة في مقره في بغداد لكنه نجا منه.وقال بايدن في بيان “أبدي ارتياحي لعدم إصابة رئيس الوزراء واشيد بالقدرات التي اظهرها كزعيم عبر الدعوة إلى الهدوء وضبط النفس”، مطالبا بمحاكمة […]

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