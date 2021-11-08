"حميدتي" يدافع عن الاستيلاء العسكري على السلطة في السودان

2021/11/08 | 02:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في أول ظهور علني له منذ أن أعلن الجيش سيطرته على زمام الأمور في البلاد، أكد قائد قوات الدعم السريع شبه العسكرية في السودان ونائب قائد الجيش، محمد حمدان دقلو، الالتزام بتشكيل حكومة مدنية ومستقلة، وإجراء الانتخابات البرلمانية في عام 2023.

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