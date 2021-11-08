التربية تلغي نظام الكورسات وتعيد السعي السنوي

2021/11/08 | 03:09 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: اسراء السامرائي

وجهت وزارة التربية بإلغاء نظام الكورسات والعودة الى (السعي السنوي) للمرحلة الثانوية للصفوف غير المنتهية، اعتباراً من العام الدراسي الحالي.



وفي شأن آخر، قال مدير عام تربية الكرخ الثانية وعضو هيئة الرأي بالوزارة الدكتور قيس الكلابي، في حديث لـ"الصباح": إن "الوزارة عممت التعليمات الخاصة بتنقلات الطلبة بين المدارس للعام الدراسي (2021 ــ 2022).

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