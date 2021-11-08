بايدن ينتقد انتخابات نيكاراغوا.. ويلوح بفرض عقوبات

2021/11/08 | 04:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد الرئيس الأميركي، جو بايدن، ما وصفه بـ "انتخابات مزيفة" في نيكاراغوا، ملوحا بفرض عقوبات اقتصادية إن لم تتخذ العملية الديمقراطية مسارها في البلاد.

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