2021/11/08 | 05:20 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تناقش الحلقة تحديات السياسة الأميركية وسقف الديون والاقتصاد في عصر بايدن
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سقف الديون والاقتصاد ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سقف الديون والاقتصاد ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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