سقف الديون والاقتصاد

2021/11/08 | 05:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تناقش الحلقة تحديات السياسة الأميركية وسقف الديون والاقتصاد في عصر بايدن

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