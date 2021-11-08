ماذا بعد محاولة اغتيال الكاظمي؟

2021/11/08 | 05:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل سيكون هناك قرار حاسم لضبط السلاح المنفلت؟ وما هي الإجراءات الأمنية التي ستقوم بها الحكومة العراقية؟

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