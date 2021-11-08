بعد تصدر تويتر.. من هو الأمير مقرن بن عبدالعزيز ولي عهد السعودية الأسبق؟

2021/11/08 | 06:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصدر وسم حمل اسم الأمير مقرن بن عبدالعزيز ولي عهد السعودية الأسبق، أبرز المواضيع التي تفاعل معها نشطاء تويتر في المملكة وذلك بعد خروجه من المستشفى بأميركا

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