محاولة لاغتيال الكاظمي باستهداف منزله بمسيرات

2021/11/08 | 06:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محاولة اغتيال الكاظمي بهجوم على منزله بـطائرات مسيّرة

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