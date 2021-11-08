2021/11/08 | 06:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفعت الشرطة في ثلاث جامعات أميركية مرموقة حالة التأهب بعد أن تلقت بلاغات بوجود قنابل في مواقع عدة، يوم الأحد.

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