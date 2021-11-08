بداية مبشرة للموسم السياحي الشتوي في مصر.. مستثمر: 70% نسب إشغال فنادق شرم الشيخ

2021/11/08 | 06:53 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مستثمرون، إن فنادق الغردقة وشرم الشيخ شهدت تحسنًا كبيرًا في معدلات الإشغال بمطلع الموسم الشتوي هذا العام، نتيجة رفع حظر السفر إلى مصر من بعض الدول المصدرة للسياحة وعلى رأسها روسيا وبريطاني

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