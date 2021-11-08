ما هو أفضل عمر للفتيات للحصول على لقاح فيروس الورم الحليمي البشري للوقاية من السرطان؟

2021/11/08 | 07:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجدت دراسة جديدة من المملكة المتحدة أن لقاح فيروس الورم الحليمي البشري يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بسرطان عنق الرحم لدى الفتيات بنسبة 90٪ تقريبًا.لكن الدراسة تقول إن اللقاح يعمل بشكل أفضل على الفتيات الأصغر سنًا، اللواتي تتراوح أعمارهن بين 12 و 13 عامًا، مقارنة بالنساء الأكبر سنًا.

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