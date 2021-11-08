2021/11/08 | 07:25 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: gMyuPedB4b8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالعراقي- وزير الداخلية العراقي الأسبق: يجب أن يكون هناك قرار سياسي أو عسكري بإنهاء المجاميع المسلحة) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بالعراقي- وزير الداخلية العراقي الأسبق: يجب أن يكون هناك قرار سياسي أو عسكري بإنهاء المجاميع المسلحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).