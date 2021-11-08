أسعار الذهب تبلغ قمة شهرين

2021/11/08 | 11:46 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ ارتفعت أسعار الذهب اليوم إلى أعلى مستوياتها في شهرين، إذ يسود المستثمرين شعور بأن البنوك المركزية ستبقي أسعار الفائدة منخفضة في الوقت الحالي، فيما يتحول التركيز إلى التضخم.وصعدت عقود الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1818.99 دولار للأونصة، بحلول الساعة 04:00 بتوقيت غرينتش بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ السابع من سبتمبر 2021 في وقت سابق من الجلسة.فيما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1820.10 دولار للأونصة.وتمسك مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي الأسبوع الماضي بوجهة نظر أن التضخم سيثبت أنه “مؤقت” ومن المحتمل ألا يستدعي زيادات سريعة في أسعار الفائدة، بينما أربك بنك إنجلترا […]

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