الكاظمي يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الامريكي دان فيها محاولة الاغتيال

2021/11/08 | 11:48 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كما تلقى الكاظمي اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن, دان خلاله محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي.وأعرب وزير الخارجية الأميركي عن غضبه وقلقه العميقين من حادث الاعتداء الجبان على رئيس مجلس الوزراء, وعدّه اعتداءً على العراق وسيادته, كما … Readmore

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