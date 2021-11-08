قائد القوة الجوية يشيد بجهود المدرب أحمد خلف

2021/11/08 | 11:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع-حسين عمار وجه قائد القوة الجوية رئيس الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية الرياضي، الفريق شهاب جاهد شكره للمدرب احمد خلف، مشيداً بما قدمه للفريق في فترة توليه قيادة الصقور في منافسات الدوري الممتاز.وقال جاهد في تصريح لوكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين، إن "الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية تقدم شكرها الجزيل للمدري احمد خلف على الجهود الكبيرة الذي بذلها في الفترة السابقة مع فريق الكرة "، مبينا ان "النادي يحترم ارادة المدرب ووافقت على طلب الاستقالة".واضاف جاهد ان "المدرب غادر النادي وهو بافضل حالاته من حيث الاستقرار الفني والنتائج الجيدة"، لافتا الى ان "الفريق يمر هذا الموسم بظروف افضل من الموسم السابق الذي كان متاخرا فيه بثمان نقاط عن المتصدر في بداية المنافسة والان فرق ثلاث نقاط مع افضلية واضحة للصقور في المسابقة ".وتابع جاهد ان" ادارة النادي توجهت للتعاقد مع المدرب راضي شنيشل لما يتميز به من فكر تدريبي والسيرة الذاتية غنية وكبيرة وتشهد له الملاعب والنتائج بالاضافة الى خبرته وتركيزه العالي على عمله واحترامه للمهنة"، لافتا الى ان" المدرب راضي شنيشل ابدى الرغبة العالية بتدريب الفريق والتعاون مع النادي لتقديم افضل موسم وحصد جميع الالقاب المحلية".

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