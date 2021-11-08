'اصدر اوامر ادارية بالتعيين'.. منتحل صفة ضابط يقع بيد الأمن في بغداد

2021/11/08 | 11:52 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت وزارة الداخلية، الاثنين، من القاء القبض على احد المتهمين لقيامه بانتحال صفة ضابط في الأمن الوطني.

وقالت الوزارة في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (8 تشرين الثاني 2021)، إن "مكتب مكافحة اجرام المنصور استخبر عن وجود شخص ينتحل صفة ضابط في جهاز الأمن الوطني أوهم المواطنين بالتعيين وإصدار أوامر إدارية منسوب صدورها إلى وزارة المالية وجهاز الأمن الوطني (مزورة) بأسماء المشتكين، وعلى الفور ولأهمية الموضوع تم تشكيل فريق عمل لمتابعة الموضوع وبعد التحري وجمع المعلومات تم نصب كمين محكم والقبض على المتهم".

وأضاف البيان، انه "تم تدوين أقواله ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة ١٦٠ اقرار لينال جزاءه العادل".

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