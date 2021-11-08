فرنسا تعلن إصابة مسؤول بالشرطة في هجوم مسلح بمدينة كان

2021/11/08 | 11:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أكد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، اليوم الاثنين، أن مسؤولا بالشرطة أصيب بعد تعرضه لهجوم مسلح في مدينة كان بجنوب فرنسا، مشيرا إلى أنه تم “تحييد” المهاجم.وعلى حسابه في “تويتر”، قال […]

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