بالأسماء.. الأمانة العامة تعلن وجبة جديدة من المفصولين السياسيين المشمولين بالتعيين

2021/11/08 | 11:55 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الإثنين، إصدار وجبة جديدة من المشمولين بالتعيين من المفصولين السياسيين.

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وقالت الأمانة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (8 تشرين الثاني 2021)، إنه "أصدرت دائرة شؤون المفصولين السياسيين، في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وجبة جديدة من المشمولين بأحكام قانون المفصولين السياسيين رقم (24 لسنة 2005) المُعدّل، لغرض استكمال إجراءات تعيينهم في ديوان الوقف الشيعي".

وأضافت، "وأرسلت الدائرة، الأضابير الخاصة بالمشمولين، الذين صدرت لهم قرارات صحيحة من لجنة التحقق من المفصولين السياسيين، في الأمانة العامة لمجلس الوزراء".

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