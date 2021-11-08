إصابة شرطي فرنسي بجروح بسلاح أبيض وفرضية “الإرهاب” مطروحة

2021/11/08 | 11:58 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أُصيب شرطي فرنسي كان يقود سيارة صباح الاثنين بجروح بسلاح أبيض أمام مركز شرطة مدينة كان في جنوب شرق فرنسا، على يد شخص قال إنه يتصرّف “باسم النبي”، وفق ما أفادت مصادر في الشرطة وكالة فرانس برس.وأكد أحد المصادر … Readmore

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