آلة تقدم لك مكافآت مقابل الزجاجات الفارغة في مصر

2021/11/08 | 12:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعد تدوير القنينة واحصل على مكافأة.هذه CanBank، آلة بيع تعمل بشكل عكسي اخترعها إسلام الرفاعي لضغط وإعادة تدوير الزجاجات والعلب البلاستيكية.

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