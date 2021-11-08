2021/11/08 | 12:00 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: PZmF8Apkx2Y

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. انفجار صهريج وقود إثر حادث تصادم أدى لمقتل أكثر من 90 شخصا، وإصابة العشـرات في سيرا ليون غرب أفريقيا) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. انفجار صهريج وقود إثر حادث تصادم أدى لمقتل أكثر من 90 شخصا، وإصابة العشـرات في سيرا ليون غرب أفريقيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).