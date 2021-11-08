دقيقة هوليوود:

2021/11/08 | 12:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من "المرأة الخارقة" إلى "الملكة الشريرة"، من المقرر أن تلعب غال غادوت دور البطولة في فيلم ديزني الذي سيعاد إنتاجه، سنو وايت.كما سيتم عرض فيلم "عائلة ميتشل ضد الآلات" في دور السينما أخيرًا، يومي 20 و 21 نوفمبر.في حين أن فيلم "ذا درامر" يلقي نظرة على تأثير الحرب على نفسية الجنود، ويلعب فيه داني غلوفر دور مقاتل قديم في فيتنام يدافع عن الجنود الذين يعانون من مشاكل في الصحة العقلية نتيجة لخدمتهم

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