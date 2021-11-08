الرشيد يعلن تفاصيل بيع سندات البناء

2021/11/08 | 12:01 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن مصرف الرشيد، اليوم الاثنين، استمرار فروعه باستقبال الزبائن الراغبين بشراء سندات بناء مقابل فوائد تدفع للزبون.وأوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، أن “قيمة السند (500) الف خمسمائة الف دينار مقابل فائدة(6٪؜) تحسب لكل سنتين وتدفع كل ستة اشهر وسند بقيمة (1000000) مليون دينار بفائدة (7٪؜) لمدة اربع سنوات وتدفع للزبون كل ستة […]

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