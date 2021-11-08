حفيد عمر الشريف يكشف رد فعل جده بعد إعلامه بـ

2021/11/08 | 12:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "لقد تصرف كما لو أن شيئا لم يتغير"، بهذه العبارة وصف حفيد النجم السينمائي العالمي عمر الشريف، ردة فعل جده بعدما أعلن عن أنه مثلي الجنسي، وذلك في حديث لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.

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