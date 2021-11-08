طالبان افغانستان تعلن عن المسميات الجديدة للفيالق العسكرية في انحاء البلاد

2021/11/08 | 12:04 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت حركة “طالبان” في أفغانستان، عن المسميات الجديدة للفيالق العسكرية في أنحاء البلاد، التي سيطرت على السلطة فيها.وعلى حسابها في “تويتر” باسم “الإمارة الإسلامية”، نشرت “طالبان” عن هذه المسميات الجديدة، والمناطق التي تتواجد فيها.

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