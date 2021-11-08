الرافدين يطلق قروضًا للبناء والترميم

2021/11/08 | 12:08 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلن مصرف الرافدين، إطلاق قروض بقيمة 50 مليون دينار للبناء والترميم.

وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان مقتضب تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، "توفر قروض بقيمة 50 مليونًا للبناء والترميم تسدد في 10 سنوات".

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