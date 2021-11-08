بالفيديو حراك التفاهمات في مواجهة الاعتراضات

2021/11/08 | 12:09 - المصدر: السومرية نيوز

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حراك التفاهمات في مواجهة الاعتراضات ومراقبون يؤكدون : شكل الحكومة سيتضح اكثر بعد المصادقة على نتائج الانتخابات

الفيصل الحاسم في شكلِ الحكومة المقبلة ان كانت اغلبية وطنية او توافقية مرضية هو الحراك الفعلي ما بعد المصادقة القانونية على نتائج الانتحابات وكل ما يدور الان هو مجرد تفاهمات قابلة للتغيير بمسارات قد تأخذ شكلا جديدا من الحوارات

اتفقوا لكي نتفق هكذ يبدو التعاطي الكردي والسني مع بعض الاطراف الشيعية التي بدأت تتحرك لوضع اللمسات الاولى على تشكيل الحكومة المقبلة ...حراك وبقراءة المستجدات لم يصل حتى الان الى نتيجة نهائية وكل ما دار هو مجرد محاولات لتشكيل حكومة اساسها الاغلبية لكن عدم قناعة بعض المكونات بالمشاركة في حكومة لا تمتلك تأييدا شيعيا مطلقا وقف حجر عثرة امام هذه المفاوضاتمحاولة ذهاب بعض القوى الشيعية الى حكومة اغلبية وطنية في معزل عن الطرف الاخر خطوة ستتضح اكثر بعد المصادقة القانونية على نتائج الانتخابات حيث يرى مراقبون ان المشهد السياسي الحالي سيختلف تماما عن المشهد المقبل على مستوى التفاهمات اولا ومن ثم التحالفات

وعلى الرغم من اهمية التوافق المرضي لجميع الاطراف الا ان اصرار بعض القوى الشيعية الفائزة بتشكيل حكومة على غير ما هو معتاد قد يضع المشهد فعلا امام اغلبية ومعارضة وفقا لما يراه متابعون

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