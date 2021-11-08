بينهم امرأة.. القبض على 5 مطلوبين في بغداد

2021/11/08 | 12:09 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الاثنين، القبض على 5 مطلوبين بينهم امرأة متهمة بقضايا السرقة في العاصمة بغداد .

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "ضمن الجهود الأمنية المستمرة لقطعات الشرطة الاتحادية في تنفيذ مذكرات القبض الصادرة من المحاكم المختصة بحق المطلوبين وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل، حيث استطاعت مفارز الشرطة الاتحادية ضمن قاطع مسؤولية اللواء الثاني الفرقة الأولى من إلقاء القبض على متهم مطلوب وفق أحكام المادة ٤٠٦ (قتل) في منطقة الأمين شرقي بغداد ".

وأضاف، ان "قوة من اللواء الخامس الفرقة الثانية شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات الفوج الثالث للواء ومفرزة من مكتب مكافحة اجرام الحرية من إلقاء القبض على امرأة مطلوبة وفق أحكام المادة ٤٤٤ (سرقة) في منطقة الحرية غرب بغداد".وفي السياق ذاته، "تمكنت قوة من اللواء الاول الفرقة الأولى شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات الفوج الاول للواء من إلقاء القبض على احد المطلوبين وفق المادة ٣٢ (مخدرات) في منطقة النهروان جنوب شرق بغداد".

وبحسب البيان، "تمكنت قوة أخرى من اللواء ذاته بالاشتراك مع مفارز مكافحة اجرام النهروان من القبض على متهم بتعاطي وترويج المواد المخدرة في منطقة النهروان جنوب شرق بغداد بحوزته 23 حبة مخدرة ".الى ذلك، "تمكنت قوة من اللواء الرابع الفرقة الأولى شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات الفوج الثالث للواء من إلقاء القبض على متهم مطلوب وفق أحكام المادة ٢٨٩ (تزوير) في منطقة جسر ديالى جنوب شرق بغداد".واشار البيان الى ان "المتهمين تم إحالتهم مع المواد المضبوطة اصولياً الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهم".

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