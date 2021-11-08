الدفاع تبرم صفقة مع شركة كورية بملايين الدولارات

2021/11/08 | 12:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت شركة كوريا لصناعات الفضاء (KAI) ومصنعة الطائرات الوحيدة في كوريا الجنوبية، إنها تلقت صفقة إصلاح وصيانة بقيمة 360 مليون دولارا لطائرات التدريب في العراق.وقالت الشركة في بيان إنها ستوفر في […]

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