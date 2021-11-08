بالاسماء.. دائرة شؤون المفصولين السياسيين تُصدر وجبة من المشمولين بالتعيين

2021/11/08 | 12:17 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لغرض استكمال إجراءات تعيينهم في ديوان الوقف الشيعي.

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