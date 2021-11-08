القبض على 5 مطلوبين بينهم امرأة متهمة بقضايا السرقة في بغداد

2021/11/08 | 12:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت الشرطة الاتحادية، القاء القبض على 5 مطلوبين بينهم امرأة متهمة بقضايا السرقة في العاصمة بغداد.

وذكرت الشرطة في بيان انه “ضمن الجهود الأمنية المستمرة لقطعات الشرطة الاتحادية في تنفيذ مذكرات القبض الصادرة من المحاكمالمختصة بحق المطلوبين وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل، حيث استطاعت مفارز الشرطة الاتحادية ضمن قاطع مسؤولية اللواء الثانيالفرقة الأولى من إلقاء القبض على متهم مطلوب وفق أحكام المادة ٤٠٦ “قتل” في منطقة (الأمين) شرقي بغداد“.

واضافت ان “قوة من اللواء الخامس الفرقة الثانية شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات الفوج الثالث للواء ومفرزة، تمكنت منمكتب مكافحة اجرام الحرية من إلقاء القبض على امرأة مطلوبة وفق أحكام المادة ٤٤٤“سرقة “في منطقة(الحرية) غرب بغداد ،

وفي السياق ذاته تمكنت قوة من اللواء الاول الفرقة الأولى شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات الفوج الاول للواء من إلقاء القبضعلى احد المطلوبين وفق المادة ٣٢ “مخدرات” في منطقة (النهروان) جنوب شرق بغداد“.

وتابعت “كما تمكنت قوة أخرى من اللواء ذاته بالاشتراك مع مفارز مكافحة اجرام النهروان من القبض على متهم بتعاطي وترويج الموادالمخدرة في منطقة (النهروان) جنوب شرق بغداد بحوزته 23 حبة مخدرة“.

واكملت ان “قوة من اللواء الرابع الفرقة الأولى شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات الفوج الثالث للواء، تمكنت من إلقاء القبضعلى متهم مطلوب وفق أحكام المادة ٢٨٩ “تزوير ” في منطقة (جسر ديالى) جنوب شرق بغداد“.

واشارت الى “إحالتهم مع المواد المضبوطة اصولياً الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهم“.

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