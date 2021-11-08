وزير العدل يزف بشرى لكافة الموظفين القانونيين بدائرتي ‏الاصلاح العراقية والأحداث

2021/11/08 | 12:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

زف وزير العدل، القاضي سالار عبدالستار محمد، اليوم الاثنين، بشرى إلى كافة الموظفين القانونين في دائرتي ‏الاصلاح العراقية والأحداث.

وذكرت وزارة العدل، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "وزير العدل القاضي سالار عبد الستار ‏محمد، وجه بمنح مخصصات الخطورة المهنية بنسبة ‏‏(30%) من مقدار الراتب الاسمي للحاصلين على ‏الشهادة الجامعية الاولية في القانون ولكافة موظفي ‏دائرتي الاصلاح العراقية والاحداث ، بحضور مدير ‏عام الدائرة الادارية والمالية هيثم محي ‏راضي ومدير مكتب الوزير زهراء ‏عباس حمودي".

واكد الوزير، خلال لقائه بهم انه "يسعى دائما ‏لنيل كافة الموظفين لحقوقهم المشروعة ضمن ‏القوانين والاطر المعمول بها من اجل الارتقاء ‏بالعمل في كافة الدوائر العدلية".

من جانبه، قدم موظفي الدائرتين "شكرهم وتقديرهم ‏العالي للوزير على جهوده الكبيرة التي يبذلها لهذه ‏الشريحة المهمة متمنين له التوفيق والنجاح دائما في ‏اداء مهام عمله".

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