الشرطة الاتحادية تلقي القبض على 5 مطلوبين بينهم امرأة .. بتهم مختلفة في بغداد

2021/11/08 | 12:17 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ القت قوات الشرطة الاتحادية القبض على 5 مطلوبين ، بينهم امرأة ، بتهم مختلفة .وذكر بيان لقيادة الشرطة الاتحادية :" ان مفارز الشرطة القت القبض على متهم مطلوب وفق أحكام المادة ٤٠٦ "قتل" في منطقة (الأمين) شرقي بغداد ، فيما القت قوة اخرى من الشرطة ومفرزة من مكتب مكافحة اجرام الحرية القبض على امرأة مطلوبة وفق أحكام المادة ٤٤٤"سرقة "في منطقة(الحرية) غربي بغداد ، في حين القت قوة من الشرطة القبض على احد المطلوبين وفق المادة ٣٢ "مخدرات" في منطقة (النهروان) جنوب شرق بغداد ".واضاف البيان : " تم القبض على متهم بتعاطي وترويج المواد المخدرة في منطقة (النهروان) جنوب شرق بغداد ، كما القي القبض على متهم مطلوب وفق أحكام المادة ٢٨٩ "تزوير " في منطقة (جسر ديالى) جنوب شرق بغداد./انتهى9

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