نادي نفط ميسان : توفر البذور الشتوية لملعب ميسان الاولمبي

2021/11/08 | 12:17 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / اعلنت ادارة نادي نفط ميسان ،اليوم الاثنين، عن توفر البذور المخصصة للزراعة في الموسم الشتوي ، لملعب ميسان الأولمبي لملائمة الاجواء المناخية والحفاظ على ديمومة ارضية الملعب".وقال اعلام النادي في بيان :" ان ادارة نادي نفط ميسان وفرت البذور ، استنادا الى شروط العقد المبرم بين النادي ووزارة الشباب والرياضة ، لتطوير اطر التعاون بين المؤسسات الرياضية و دعم الرياضة في المحافظة"./انتهى

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