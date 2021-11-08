صلاح الدين: خلايا داعش لا تشكل خطراً على أمن المحافظة

2021/11/08 | 12:17 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشفت محافظة صلاح الدين، اليوم الإثنين، عن إجراءات لتحصين الكاميرات الحرارية، فيما أشارت إلى أن خلايا داعش المتواجدة لا تشكل أي خطر على المحافظة.وقال محافظ صلاح الدين عمار الجبوري، في تصريح صحفي، إن “دور عصابات داعش الإرهابية انحصر في المحافظة”، مبيناً ان “تواجد الخلايا النائمة اقتصر في الأماكن الصحراوية البعيدة”.وأشار الى “دور الكاميرات الحرارية في السيطرة على حركة عصابات داعش، واستهدافها المتكرر من قبلهم”، مؤكدا “العمل على تحصين الكاميرات بواسطة انواع من الحديد الفولاذي”.وأضاف، ان “المحافظة مستمرة بتجهيز القطاعات الأمنية للسيطرة على الوضع بشكل كامل”، مشيرا الى ان “أعداد عصابات داعش المتواجدة لاتمثل اي خطر في […]

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