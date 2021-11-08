اللعنة على العالم - سعود سالم

2021/11/08 | 12:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعود_سالم ↱-;-◻-;- النور يتسكع على أرصفة العتمة ◻-;- يتمشىى ببطء ◻-;- تدوسه اقدام العابرين ◻-;- وينسى نفسه ◻-;- يطفو على بحيرة الأصوات ◻-;- تتردد في زوايا النسيان ◻-;- صوت القطارات القادمة من اعماق الكآبة ◻-;- ويحلم بأبجدية جديدة ◻-;- ليس فيها مفردات الفقر والتفاهة ◻-;- يحلم بالوردة ◻-;-يحلم بالشمعة الكابية والشعر والنهر وصحراء القلب ◻-;-◻-;-◻-;-◻-;-↲-;- ال ......





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